DAÜ Erkek Darts Takımı 6. Kez Üst Üste Şampiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Erkek Darts Takımı, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen darts turnuvasında şampiyon oldu. DAÜ Erkek Darts Takımı böylece turnuvada altı yıl üst üste şampiyonluğa ulaştı. Yenicami Ağdelen Kulübü Lokali’nde oynanan müsabakaların ardından şampiyonluğu elde eden DAÜ Erkek Darts Takımı madalyalarını KKÜSF Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Ersoy, Atatürk Öğretmen Akademisi Öğretim Üyesi ve Spor İşleri Sorumlusu Erbay Sancak ile Lefkoşa Spor Birliği Başkanı Turgut Çalıcı’dan aldı.

“Altı Yıl Üst Üste Şampiyonluk Tesadüf Değil”

Şampiyonluğa ilişkin açıklamalarda bulunan takım antrenörü Talat Şentürk, DAÜ’nün dartsta üstünlüğünü altı yıldır üst üste elde ettiği şampiyonlukla yeniden kanıtladığını belirterek, yoğun ve özverili çalışmalar sonucu yeniden şampiyonluğu elde eden sporcularını kutladı. DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da açıklamasında DAÜ Erkek Darts Takımı antrenörü Talat Şentürk ile sporcularını tebrik ederek, altı yıl üst üste elde edilen şampiyonluğun tesadüf olmadığını aktardı. DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü olarak tüm spor takımlarına verilen desteğin artarak devam edeceğini belirten Konnolu, DAÜ spor takımlarının katıldığı gerek ulusal, gerekse de uluslararası turnuvalarda her zaman şampiyonluğu hedeflediğinin altını çizdi.

Bu habere tepkiniz:



02/01/2023 16:24