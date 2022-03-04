DAÜ Ev Sahipliğinde Liseler Arası Girişimcilik Yarışması Gerçekleşecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla 19 Mart 2022 Cumartesi günü, saat 09:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Liseler Arası Girişimcilik Yarışması düzenleniyor.

Tüm KKTC liselerinin davet edildiği Liseler Arası Girişimcilik Yarışması ada çapında girişimcilik konusunda bir hareketlenmeyi ve ileriki zamanlar için girişimcilik eko sistemine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

KKTC Liseleri tarafından yoğun talebin olduğu Liseler Arası Girişimcilik Yarışması’nın bilgilendirme toplantısı 7 Mart 2022 Pazartesi günü, saat 14:30’da çevrim içi olarak gerçekleşecek. Yarışmaya katılacak liselerin görevli öğretmenlerinin katılacağı çevrim içi bilgilendirme toplantısında yarışma kuralları ve bilgileri aktarılacak. Etkinliğin bir amacı da farklı liselerdeki gençleri bir araya getirmek, kaynaştırmak ve iş birliğini güçlendirerek sinerji oluşturup ortak fikir ve projeler ortaya çıkarmaktır.

Yarışma sonunda ilk 3’e giren ekipler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliği ile Konya’da 5 gün başarılı girişimcileri ziyaret edecek. Ayrıca Ankara’da KOSGEB Merkez bina ile Teknoparklar ve başarılı işletmelere de ziyaretler gerçekleştirilecek.

Liseler Arası Girişimcilik Yarışması’nın ayrıntılarına, [email protected] mail adresinden veya 0392 630 23 23 ve 0533 820 10 40 numaralı telefonlardan ulaşılabiliyor.

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04/03/2022 13:37