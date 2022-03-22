DAÜ Ev Sahipliğinde Liseler Arası Girişimcilik Yarışması Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla 19 Mart 2022 Cumartesi günü, saat 09:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Liseler Arası Girişimcilik Yarışması gerçekleştirildi. KKTC Liseleri tarafından yoğun talebin olduğu yarışma sonunda, saat 18:00’de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımları ile düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere başarı belgeleri takdim edildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan Ödül Töreni’nde konuşan DAÜ GİMER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, yarışmaya 11 farklı liseden 70 öğrencinin katıldığını belirterek, gün boyunca devam eden atölye çalışmasında öğrencilerin projelerini ürettiklerini ifade etti. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Tümer, geleceğe atılan tohumların ileride yeşereceğine inandığını sözlerine ekledi. Günümüzde girişimciliğin geliştirilmesi konusu tüm ülkelerin ekonomik politikalarının vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tümer, girişimciliğin topluma aşılanmasının önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Tümer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) gelişmiş ekonomiler arasında yer alabilmesi için girişimciliği desteklemek zorunda olduğunuzun altını çizdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Üniversite çatısı altında böylesi önemli bir etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkesi kutladığını ifade etti. Prof. Dr. Hocanın bugün söz konusu etkinlik ile birçok farklı alanda projelerin oluştuğunu belirterek, projelerin ileride geliştirilerek uygulama ve patentlere dönüşeceğine inandığını vurguladı. DAÜ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün Times Higher Education (THE) tarafından yapılan sıralamalarda dünya genelinde 501-600 bandında yer aldığını, genç üniversiteler sıralamasında ise dünyada 153. sırada yer aldığını vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün sadece KKTC’de değil, tüm adada, Türkiye’de ve tüm dünyada en önde yer almak için hedeflerini yüksek tuttuğunu belirtti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’ye böyle bir fırsatı gençlere sunduğu için teşekkürlerini sundu. Taçoy, farklı liselerden gençlerin bir araya gelerek proje üretmesinin son derece önemli olduğunu vurguladığı konuşmasında gençlerin özgüvenli bir şekilde projede yer almasının öneminin de altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında önemli projelerin ortaya çıkacağına inandığını belirterek projelerin hepimize cesaret vereceğini vurguladı. KKTC’nin dünyanın bir parçası olduğu gerçeğinin altını çizen Tatar, “Gençlerimiz her türlü vizyona sahiptir, uluslararası başarılarımız vardır, kimse bizim önümüze engel çıkaramaz, gençlerimize güveniyoruz, gençlerin fikirlerinin gerçeğe dönüştürülerek hayat bulmasının biz de destekçisiyiz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı projelerin devamını temenni ederek bu organizasyonu düzenleyenleri ve gençleri tebrik etti.

Açılış konuşmalarının ardından atölye çalışmalarında yer alan eğitimcilere ve jüri üyelerine sertifikaları takdim edildi. Ardından yarışma sonunda ilk 3’e giren ekiplere başarı sertifikaları Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın ve GİMER Başkanı Prof. Dr. Tümer tarafından takdim edildi.

Ayrıca ilk 3’e giren ekipler Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliği ile Konya’da 5 gün başarılı girişimcileri ziyaret edecek. Bunun yanında Ankara’da KOSGEB Merkez bina ile Teknoparklar ve başarılı işletmelere de ziyaretler gerçekleştirilecek.









Bu habere tepkiniz:



22/03/2022 15:35