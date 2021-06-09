DAÜ ‘Ev ve Kent Hikayelemeleri’ Podcast Serisinin Yedincisi Yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Konut, Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (KEDAM) ile DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin ( DAÜ KENT – AG) ortaklaşa düzenledikleri ‘Ev ve Kent Hikayelemeleri’ podcast serisinin yedincisi, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin Youtube kanalından (https://youtu.be/mqBSY9fjT-4) yayınlandı. Konuşmacı Prof. Dr. Yonca Hürol, ''Ev Edinmek İsteyenleri Bekleyen Tuzaklar Konusunda Yaşadığım Deneyimler'' başlıklı sunumunda bir Mimar ve Akademisyen profili olarak deneyimlerini paylaştı.

Prof. Dr. Hürol, Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığı dar bütçe ile ev yaptırma deneyimini bir süreç olarak sundu. Piyasada küçük bahçeli ev seçeneği olmadığı için arsa alarak kendi evini tasarlamaya karar veren Prof. Dr. Hürol, “Çevremdeki arkadaşlarıma ‘evimi kendim tasarlayıp, inşaa ettireceğim’ dediğimde, ilk tepkileri yalnız yaşayan bir kadın olduğum için zorlanacağım yönündeydi.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hürol, “Tasarıma başladığımda ahşap, prefabrik ya da çelik sistem olasılıklarının maaliyete etkisini düşündüm ancak maliyeti düşürmüyorlardı. O sıralarda çelik inşaat yapan bir şirket iflas ettiği için betonarme sistemli bir ev tasarlamaya karar verdim. Maliyeti düşürmek için yapı alanını düşük tuttum. Malzemeleri seçtim ve keşif metraj yaptırttım. Yapı birim fiyatları en uygun malzemelere göre belirlendiği için, yapı maliyeti öngördüğümün üzerine çıkmıştı. Kontrolörlük için benden yüksek fiyat istemiş, ancak uygulamacı mimar arkadaşım beni bu tuzaktan kurtarmıştı. Bir inşaat firması bulmak için birkaç teklif istedim. Bazı müteahhitlerin önce uygun fiyat verip sonra bunu yükselttiklerini duymuştum. Uygulama projesini yapan arkadaşım beni uyarınca anlaştığım müteahhitin benim seçtiğim malzemeleri inşaat sözleşmesine eklememiş olduğunu farkettim. Bunlar eklenince maliyet yine yükseldi. Kontrolörün uyarıları ile pek çok yanlış uygulama zamanında düzeltildi. Örneğin temel çukuru az kazılmış, kolon yüksekliği ile çatı eğimi düşük tutulmuştu. Ödeme planı hatalı olduğu için inşaatın sonunda müteahhitin alacağı kar azaldı ve sözleşmede zaman sınırı olmasına rağmen inşaat durdu. Müteahhitten hukuki olarak ayrılırken mahkemelerin şirketleri koruduğunu öğrendim. Ben ödeme yapmış olmama rağmen müteahhit bazı işlerin ödemesini yapmamıştı. İnşaaatı, kontrolörün tavsiyeleri ile usta getirterek tamamlattım. Bu deneyimimden çıkardığım sonuç ev edinme sürecinin tuzaklarla dolu olduğudur.” açıklamalarında bulundu.

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09/06/2021 16:48