DAÜ evinde kazandı:47-30

Hentbol kadınlarda Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda Şahlan’ı konuk eden DAÜ, sahadan galibiyetle ayrıldı

Hentbol’da kadınlarda günün tek karşılaşmasında Mağusa’da DAÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi DAÜ 47-30 kazanan taraf oldu. Maçın ilk devresini rakibi Şahlan karşısında 20-14 önde kapatan DAÜ, sahadan da 47-30 galip ayrılarak haftayı galibiyetle kapatmış oldu. DAÜ’de Aysu 11 golle maçı tamamlarken, yine DAÜ’den Büşra ve Melisa maçı 10’ar golle tamamlayan isimler oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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10/03/2022 21:30