DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dünyanın En Etkin Akademisyenlerinden Oluşan Güçlü Kadrosuyla Yeni Öğrencilerini Bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) kurulan ilk üç fakültesinden biri olan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, 1988 yılında eğitim öğretim hayatına başladığı günden bu yana adını lider Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasına yazdırma başarısını gösterdi. DAÜ’nün İngiltere merkezli Times Higher Education tarafından her yıl yayınlanan dünya üniversiteler alan sıralamalarında Fiziksel Bilimler alanında (İstatistik, Fizik ve Astronomi, Kimya, Jeoloji, Çevresel Bilimler ile Kara ve Deniz Bilimleri) 201-250 bandında yer almasıyla birlikte, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Kıbrıs adasında bu alanda en iyi eğitim veren kurum olurken, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ise en önde gelen kurumlar arasında yer aldı.

Vizyon ve misyonu doğrultusunda eğitim kalitesine ve araştırma potansiyeline verilen büyük önemin göstergeleri olarak DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Nature Index alan sıralamasında adanın en iyisi olma başarısına ilaveten saygın kurumlar tarafından yapılan sıralamalar sonucunda başarı düzeyini artırarak bulunduğu coğrafyadaki kalitesini perçinliyor. Fakülte bu başarılarını eğitim kalitesine de yansıtıyor.

Dünyanın En Etkin Akademisyenlerinden Ders Alma Fırsatı

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin kalitesi, güçlü akademik kadrosundan geliyor. Son olarak DAÜ’den 14 akademisyen, 2022 yılında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alma başarısını göstermişti. Listeye girme başarısını gösteren 14 DAÜ akademisyeninin 8’i DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alıyor.

Kalitede Yüksek Standart Vizyonu Başarıyı Getiriyor

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakülte olarak eğitim ve araştırma kalitesinde belirlemiş oldukları yüksek standart vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurguladı. Dünya çapında etkin akademisyenlerin yer aldığı DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin kaliteli kadrosu ve her geçen yıl daha da artan akademik yayın grafiğinin bu yükselişte büyük payı olduğunu belirten Prof. Dr. Özarslan, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bölgenin lider, dünyanın ise en iyi Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasında yer almasından dolayı gurur duyduklarını bildirdi.

Üst Düzey Lisans ve Araştırma Laboratuvarları

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, bünyesinde 12 lisans ve 7 araştırma laboratuvarı olmak üzere üst düzey 19 laboratuvar barındırıyor. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri; üç matematik ve bilgisayar lisans laboratuvarı, iki psikoloji lisans laboratuvarı, iki mütercim tercümanlık lisans laboratuvarı, bir biyoloji lisans laboratuvarı ile iki fizik ve iki kimya lisans laboratuvarında kaliteli eğitim alıyor. Ayrıca DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda bünyesinde barındırdığı birer matematik, psikoloji, biyoloji ve fizik araştırma laboratuvarı ile üç adet kimya araştırma laboratuvarında dünya standartlarında araştırma imkanları sunuluyor. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki 11 laboratuvar son 6 yıl içerisinde kuruldu/geliştirilerek yenilendi.

Uluslararası Üyelik ve Akreditasyonlara Sahip

Uluslararası üyelik ve akreditasyonlara büyük önem veren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, bünyesindeki Matematik Bölümü’nün American Mathematical Society (AMS) üyeliğine, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programı ile Medikal Biyoteknoloji Tezsiz Yüksek Lisans programı da Almanya merkezli ASIIN akreditasyonuna sahip. İngilizce Psikoloji lisans programı ise Türkiye’de yalnızca 11 üniversitenin, KKTC’de ise sadece DAÜ’nün sahip olduğu Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından akredite edilmiş bulunuyor. Bu da DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin akademisyen, altyapı ve verilen eğitim kalitesinde yüksek standartlara sahip olduğunun bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakültede yüksek standartlarda verilen kaliteli eğitim ve sunulan olanakların sonucu olarak, mezunların dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilebildiğini ve piyasada kolayca iş bulup, rekabetçi iş ortamlarında kendilerine yer edinebildiklerini vurguladı.