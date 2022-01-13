DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ile EVKAF iş birliğinde seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) iş birliğinde düzenlenen “Türk-İslam Bilimsel Enstrümanları” başlıklı seminer, geçtiğimiz günlerde DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere; DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, Bölüm Başkanları Prof. Dr. Nazım Mahmudov, Prof. Dr. İzzet Sakallı, Doç. Dr. Bülent Kızılduman, Kimya Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi ile Fizik ve Matematik Bölümü öğrencileri katıldı.

Prof. Fuat Sezgin’in Bulguları Paylaşıldı

Türk-İslam tarihinde matematik, fizik, astronomi, sosyoloji, mühendislik ve tıp alanlarında yapılmış çalışmalarla ilgili eserlerin yer aldığı “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” kapsamında planlanan etkinliklerin bir ayağı olarak gerçekleştirilen seminer, etkinlikler için Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Matematik Tarihi Otto Neugebauer Ödülü sahibi Prof. Dr. Jan P. Hogendijk tarafından verildi. Prof. Dr. Hogendijk, seminerde Türk-İslam tarihinde kaybolan bilimsel enstrümanları yeniden tasarlayan ve 2018 yılında vefat eden duayen bilim insanı Prof. Fuat Sezgin’in bulgularını paylaştı. Yüzyıllar öncesinde kullanılan bilimsel metotlar, fikirler ve buluşların sunulduğu seminerde, İslami medeniyet döneminde bulunan bazı buluşların hala daha günümüzde modern bilim eğitiminde kullanılabildiğine dikkat çekildi. Seminerin ardından Prof. Dr. Hogendijk’e Prof. Dr. Demirel ve Prof. Dr. Özarslan tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

Atölye Çalışmaları Gerçekleştirildi

Seminer sonrasında, Matematik ve Fizik Bölümleri öğretim üyeleri ile öğrencilerine yönelik “Usturlap Atölye Çalışması” gerçekleştirildi. İlk gökbilimcilerin, yıldız ve gezegenlerin yüksekliğini ölçmekte kullandığı araç olan usturlap ile ilgili seminer Wilfred de Graaf’ın organizasyonunda, Tom Reijngoudt ve Prof. Dr. Jan P. Hogendijk’in destekleriyle düzenlendi. Ardından ise “Abjad Sayı Sistemi’ne Yönelik Atölye Çalışması” gerçekleştirildi. Tom Reijngoudt’un organizasyonunda ve Wilfred de Graaf ile Prof. Dr. Jan P. Hogendijk’in destekleriyle gerçekleşen atölye çalışmasında, antik Türk-İslam bilim insanlarının kullandığı sayı sistemi olan Abjad Sayı Sistemi’nin kullanım metodları anlatıldı. Seminer ve atölye çalışmalarına ilgi yoğun oldu. Diğer yandan, “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi”, Lefkoşa Bedesten’de, 09:00-17:00 saatleri arasında, 28 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.

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13/01/2022 16:30