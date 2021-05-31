DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Ortak Seminer Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü altında açılan “Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı” ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü bünyesinde açılan “Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı” ile iş birliği içerisinde düzenlenen çevrim içi seminer, 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü, saat 17:00’da, Microsoft Teams üzerinden herkese açık olarak gerçekleştirildi. DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’un moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, Türkiye’nin Aydın ili, Karacasu ilçesinde yer alan Afrodisyas Arkeolojik Alanı’nın alan yönetim planını hazırlamış olan Prof. Dr. Aykut Karaman tarafından “Kültürel Miras Yönetimi Afrodisyas Alan Yönetimi Örneği” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Karaman’ın başkanlığında Afrodisyas için hazırlanan alan yönetimi planının da yer aldığı başvuru dosyası aracılığıyla, Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında Türkiye adayı olan Afrodisyas Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verilmişti. Prof. Dr. Karaman sunumunda alan yönetim planının önemi, gerekliliği ve yapılan sürecin aşamalarının nasıl olduğunu kendi bire bir deneyimi ile katılımcıları ile paylaştı ve bilim insanı adaylarının çalışmalarına ışık tuttu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü altında açılan ‘Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı’, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu tarafından onay alarak 12 Ekim 2020 tarihinde açılmıştı. Gerek Kıbrıs, gerekse de Türkiye ölçeğinde bir ilk olan Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı adamız da bir ilk olan DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, ‘Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı’ ile iş birliği içerisinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Eş zamanlı olarak eğitim ve öğretime başlamış olan her iki yüksek lisans programı kentlerin oluşum ve değişim süreçlerini arkeolojik kazı yöntemleri ile belirlemenin yanı sıra ortaya çıkan verileri kentin günümüzdeki işleyişini, yaşamını olumsuz yönde değiştirmeden o yerleşim yerine kazandırmak ve sürdürülebilirliğini kent yararına katkı sağlamak amacıyla çalışılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Yerleşim yerleri içerisinde gün ışığına çıkartılan arkeolojik kültür varlıklarının araştırılması, korunması ve yerleşim alanın kimliğine kazandırılması gayesi ile de çalışan söz konusu bu iki yüksek lisans programı insanlığın mirası olarak nitelendirilen kültür varlıklarını araştırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla koruma ve restorasyon alanında çalışacak uzmanlar ve bilim insanı adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bundan dolayı ilgili programlar arkeologlar, mimarlar, şehir planlama, mimari ve kentsel koruma, restorasyon uzmanlarının; yerleşim alanlarının, geleceği için söz sahibi olan tarafların birlikte çalışması gereken bir süreci kapsamaktadır.

Seminer, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun tarafından verilen ‘KORS 528 Kültürel Miras Alan Yönetimi ve Sürdürülebilirliği’ dersi kapsamında gerçekleştirildi. Söz konusu ders, Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine zorunlu, Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı öğrencilerine ise seçmeli olarak veriliyor.”

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31/05/2021 15:34