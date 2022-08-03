DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi KKTC’de Dünya Sıralamalarında Açık Ara Birinci

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) kurulan ilk üç fakültesinden biri olan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, 2021 yılında Web of Science tarafından endekslenen dergilerde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yayın sıralamaları açısından 150’nin üzerinde yayın ile açık ara birinci sırada yer aldı. Kurulduğu yıldan itibaren 1,300’ün üzerinde yayın ve bu yayınlara alınan 14 binin üzerinde atıf ile gerek KKTC’nin, gerekse de Türkiye’nin önde gelen Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasında yer alma başarısı gösterdi. Bünyesinde 59 tam zamanlı, 37 yarı zamanlı akademisyenle eğitim veren fakültede öğretim üyesi başına düşen yıllık yayın ortalaması ikinin üzerinde olup bu anlamda bulunduğu bölgede en güçlü Fen ve Edebiyat Fakültesi olma özelliğini taşıyor.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde özellikle son yıllarda eğitim vermeye başlanan ve KKTC’de tek olma özelliğine sahip Aktüerya Bilimleri (İngilizce), Fizik (İngilizce), İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce), Kimya (İngilizce) programlarının yanında yıllardır Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce), İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Psikoloji (Türkçe ve İngilizce), Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) olmak üzere toplam 10 lisans programı yer alıyor. Fakültede oldukça zengin lisansüstü eğitim olanakları da bulunuyor. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi; Enformatik Sistemleri (Tezsiz), Fizik (Tezli), Genel Psikoloji (Tezli), Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi (Türkçe Tezli/Tezsiz), Kimya (Tezli), Matematik (Tezli), Medikal Biyoteknoloji (Tezsiz), Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe Tezli) ile Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar (Tezli) yüksek lisans programları seçeneklerini sunarken, aynı zamanda Fizik, Kimya, Matematik ile Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri doktora programları ile de yetkin bilim insanları yetiştirmeye devam ediyor. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ayrıca 10 Çift Ana Dal ve 3 Yan Dal programlarıyla da DAÜ öğrencilerine çoklu disiplinde kendilerini geliştirmelerini ve iyi bir kariyer elde etmeleri yönünde gerekli altyapıları sağlayacak olanaklar sunuyor.

Yüksek Kalitede Eğitim ve Topluma Katkı

Vizyon ve misyonu doğrultusunda eğitim kalitesine ve araştırma potansiyeline verilen büyük önemin göstergeleri olarak DAÜ, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) 2021 – 2022 Akademik Yılı için Dünya Üniversite Sıralaması’nda 501-600 bandında yer aldı. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Doğa Bilimleri Bölümleri (Fizik, Kimya, Matematik ve Biyolojik Bilimler Bölümleri) Times Higher Education 2021 değerlendirmesinde; “Fizik ve Astronomi”, “Kimya”, “Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri” ve “Matematik ve İstatistik” konularında dünyada 251-300 bandında yer alarak sıralamadaki yerini geliştirmiş ve bulunduğu coğrafyadaki kalitesini perçinlemiştir.

DAÜ’den 14 akademisyen, 2021 yıllarında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alma başarısını göstermişti. Listeye girme başarısını gösteren 14 DAÜ akademisyeninin 7’si DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alıyor.

Öte yandan, Oxford Üniversitesi ve DAÜ akademik iş birliği çerçevesinde KKTC’de kadın sağlığı üzerine gerçekleştirilmekte olan projede, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Biyolojik Bilimler Bölümü önemli bir rol oynuyor.

Donanımlı Laboratuvarları ile Fark Yaratıyor

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde özellikle son dört yılda açılan Fizik 1, Fizik 2, Psikoloji Lisans, Matematik ve Bilgisayar Lisans, Mütercim Tercümanlık Çeviri Laboratuvarı ve Matematik Araştırma Laboratuvarı fakültenin eğitim, araştırma ve kaliteye verdiği önemin en büyük göstergeleri arasında yer alıyor. Fakültenin DAÜ’nün araştırma altyapısında önemli bir yer tuttuğunun altını çizen DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakültede son dört yılda açılan laboratuvarların yanı sıra, şu an yapımı sürdürülen ve 2022-23 akademik yılında hizmete girecek lisans öğrencilerine yönelik Kimya ve araştırma laboratuvarı olarak tasarlanan Psikoloji laboratuvarları ile birlikte; Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psiko-Biyoloji, Bilişsel Davranış, Genel Kimya, Mütercim Tercümanlık ve Fiziko-Kimya, Enstrümantal Analiz, Organik Kimya, Fotovoltaik, İnce Film Metrolojisi, Sıvı Kristal Fiziği, Çeviri Laboratuvarı ve üç bilgisayar laboratuvarında araştırmacılara çalışma ve deney yürütme olanağı sağlandığının altını çizdi.

Uluslararası Üyelik ve Akreditasyonlara Sahip

Uluslararası üyelik ve akreditasyonlara büyük önem veren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, bünyesindeki Matematik Bölümü’nün American Mathematical Society (AMS) üyeliğine, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans ile Medikal Biyoteknoloji master programları ASIIN akreditasyonuna, İngilizce Psikoloji lisans programı ise Türkiye’de sadece 12 üniversitenin, KKTC’de ise sadece DAÜ’nün sahip olduğu Türk Psikologlar Derneği (TPD) akreditasyonuna sahiptir. Bunun, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin akademisyen, altyapı ve verilen eğitim kalitesinde yüksek standartlara sahip olduğunun göstergesi olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakültede yüksek standartlarda verilen kaliteli eğitim ve sunulan olanakların sonucu olarak bu güne kadar verilen 6000’i aşkın mezunumuzun dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilebildiğini ve piyasada kolayca iş bulup, rekabetçi iş ortamlarında kendilerine yer edinebildiklerini vurguladı.



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03/08/2022 10:32