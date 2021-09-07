Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Laboratuvarlarında Teknoloji Öncüleri yetişiyor.Space Alloy Ekibi, uluslararası bir topluluk olan Hello Tomorrow’un düzenlediği teknoloji yarışmasında "Derin Teknoloji Öncüsü” (Deep Tech Pioneer) unvanını kazandılar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde konuk araştırmacı olarak çalışmalarını gerçekleştiren Space Alloy Ekibi, uluslararası bir topluluk olan Hello Tomorrow’un düzenlediği teknoloji yarışmasında üzerine dokunulduğunda elektrik üretebilen bir materyal ürettikleri için “Derin Teknoloji Öncüsü” (Deep Tech Pioneer) unvanını kazandılar.

Takım, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi laboratuvarlarında, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Kimya Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi’nin onayıyla; 0.500 gram materyal kullanarak yumuşakça dokunulduğunda 1 Volt elektrik üretmeyi başardı. DAÜ laboratuvarlarında yaratılan bu materyal, uluslararası Hello Tomorrow yarışmasında Harvard, MIT, Imperial College London gibi dünya sıralamalarında ilk ona giren üniversitelerin yanında ödül aldı.

Hello Tomorrow yarışması, dünya çapında tanınan ve en çok Paris, Londra ve Amerika’nın Silikon Vadisindeki çalışmalara ödül veren bir kuruluştur. Kuruluş, en fazla çalışmayı uzay bilimi, enerji, kuantum bilgisayarları üstüne yapıyor. Hello Tomorrow ve Deep Tech Pioneer ile ilgili detaylı bilgi için https://hello-tomorrow.org/deep-tech-pioneers/ başlıklı link ziyaret edilebiliyor.

Space Alloy Ekibi’nin Materyal Bölümü; Huriye Ertay (takım lideri), Yelin Subaşı, Baran Bayraktaroğlu, Burak Çivitcioğlu ve Görkem Uyanık’tan oluşuyor. Takım, bu teknolojik materyali kendi kendine uçabilen bir insansız hava aracı (İHA) yapmak için üretti. Takımın İHA Çalışması Bölümü’nde ise Rameez Hashmi ve Bilgi Akmen çalışıyor.

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07/09/2021 15:05