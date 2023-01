DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Uluslararası Başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arran Fernandez; alanın önemli dergilerinden “Fractal and Fractional”da basılmış olan “Fractional Calculus and Special Functions with Applications” özel sayısında DAÜ’yü temsil etti.

Prof. Dr. Özarslan’ın lider misafir editörlüğünü yürüttüğü özel sayıda Doç. Dr. Fernandez ile İspanya Vigo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ivan Area da misafir editör olarak yer aldı. 3.577 etki faktörü ile bir Q1 dergisi olan “Fractal and Fractional” tarafından yayınlanan ve DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinin lider misafir editör ve misafir editör olarak görev aldığı kitap, dokuz bölümden oluşuyor.

11/01/2023 16:51