DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sarmac Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz SARMAC (Society for Applied Research in Memory and Cognition) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Yrd. Doç. Dr. Kızılöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) SARMAC Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen ilk öğretim üyesi olma özelliğini de taşıyor.

1994 yılında kurulan SARMAC, psikoloji alanındaki araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla kuruldu. Temel amacı bellek ile biliş alanındaki temel ve uygulamalı araştırmacılar arasındaki iş birliğini geliştirmek olan SARMAC, bu bağlamda her iki yılda bir konferanslar düzenlemekte ve alanında yüksek bir etkiye sahip uygulamalı araştırma dergisi olan JARMAC’ı yayınlamaktadır.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kızılöz’ün elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirterek, kendisini başarılarından dolayı tebrik etti. İngilizce Psikoloji lisans programının Türk Psikologlar Derneği (TPD) akreditasyonuna sahip KKTC’de tek program olduğunu belirten Prof. Dr. Özarslan, Türkiye’de ise bu akreditasyona sahip yalnızca 12 üniversitenin bulunduğunu vurguladı. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin akademisyen, altyapı ve verilen eğitim kalitesinde yüksek standartlara sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Özarslan, mezunların dünyanın önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilebildiğini ve piyasada kolayca iş bulup, rekabetçi iş ortamlarında kendilerine yer edinebildiklerini vurguladı.

15/01/2022 10:04