DAÜ, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden 6 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden 6 akademisyenin, 2022 yılında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer aldığı kaydedildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ABD’li ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan listeye, akademik yayın firmalarından Elsevier B.V. ile bilimsel üretim değerlendirme ve ölçümü haritaları üreten SciTech Strategies firması destek verdi.

Listede 200 bin 409 bilim insanı, dünyada yüzde 2’lik dilim içerisinde sıralandı.

Prof. Dr. Mahmudov dünyada en etkin 40 bin bilim insanı arasında

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov, bu yıl dünyanın en etkin 40 bin bilim insanı arasında yer alırken; Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akeem Adeyemi Oladipo ile Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün dünyanın en etkin 60 bin bilim insanı arasında yer aldı.

Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arran Fernandez dünyanın en etkin 105 bin, Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi en etkin 155 bin, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek Norbert Nagy ise en etkin 200 bin 409 akademisyen arasında yer aldılar.

Prof. Dr. Mahmudov, Doç. Dr. Oladipo ile Doç. Dr. Övgün bu yıl Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim veren akademisyenler arasında en etkin 250 akademisyen arasına girerken, Doç. Dr. Fernandez, Prof. Dr. Mazharimousavi ile Prof. Dr. Nagy de Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden listeye giren 1211 akademisyen arasına girerek, dünyada yüzde 2’lik dilim içerisinde yer aldılar.

Kariyer Boyu Etki Listesi’nde 2 fakülte akademisyeni

Rapor kapsamında açıklanan Kariyer Boyu Etki Listesi’nde DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin iki akademisyeni yer aldı.

Listeye Türkiye’den toplamda 896 akademisyen girme başarısını gösterdi.

Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nazım Mahmudov dünyada en etkin 62 bin akademisyen arasında yer alırken, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim veren en etkin 120 bilim insanı arasında yer aldı.

Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benedek Norbert Nagy de kariyer boyu listesinde dünyanın en etkin 196 bin bilim insanı arasında yer alırken, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim veren en etkin 900 bilim insanı arasında yer aldı.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine, https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4 linkinden ulaşılabiliyor.

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30/10/2022 12:16