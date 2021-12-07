DAÜ Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Fimaum) Kuruldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 17 Kasım tarihli Yönetim Kurulu toplantısında DAÜ Hukuk Fakültesi’nin girişimiyle hazırlık çalışmalarına başlanan DAÜ Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (FİMAUM) kurulmasına oy birliği ile karar verildiği bildirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ FİMAUM, tüm toplumu yakından ilgilendiren fikri mülkiyet haklarının uygulanması ve yaygınlaştırılması, ilgili kesimlerin bu hakların neler olduğu konusunda bilinçlendirilmesi yoluyla fikri mülkiyet hakları kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi ve sanayiye hukuki altyapı hazırlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

FİMAUM’un Başkanlık görevi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından üstlenilirken, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç Başkan Yardımcıları olarak görevlendirildi.

FİMAUM’un Yönetim Kurulu’nda, Başkan ve Başkan Yardımcıları’nın yanı sıra, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Ertürk, İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire E. Özad, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Zafer Alibaba ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı da yer alıyor.

Fikri mülkiyet hukuku alanının önde gelen isimlerinden DAÜ Hukuk Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu ve Prof. Dr. Celal Göle, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyzan H. Şehirali Çelik, DAÜ FİMAUM’un danışma kurulu üyeliklerini yürütecek.

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07/12/2021 15:53