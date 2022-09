DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Sakallı’dan Ruđer Bošković Enstitüsü’nde Önemli Temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi (FEF) Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bulunan Ruđer Bošković Institute’nün (RBI) (https://www.irb.hr/eng/) davetli konuşmacısı olarak 5-9 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “Quantum Aspects of Spacetime and Gravity” (http://thphys.irb.hr/events/bh22/ ) konferansında DAÜ’yü temsil etti.

Prof. Dr. Sakallı, güncel çalışma konuları üzerine olan sunumlarını dünyanın farklı yerlerinden gelen bilim insanları ve “Search for Quantum Spacetime in Black Hole QNM Spectrum and Gamma Ray Bursts” Avrupa Birliği (EU) destekli RBI ve CSF (Croatian Science Foundation) proje ekibiyle paylaştı.

2 gün içerisinde toplamda 4 saatlik konuşma yapan Prof. Dr. Sakallı, özellikle karadeliklerin termodinamik yapıları, karakteristik titreşim frekansları, karadeliklerin süperradyans ve jet emisyon olayı, karadeliklerin patlama şartları, Hawking ışınımı, karadeliklerin gri-cisim ışınımı ve son olarak karadeliklerin alan / entropi kuantizasyonu konularını dalga dinamiklerinin analitik çözümleri perspektifinden anlattı. Konuşmalar sonunda tartışma oturumları yapılıp özellikle gözlemler ile teorik çözümlerin örtüşmesi konuları derinlemesine ele alındı.

Prof. Dr. Sakallı yapmış olduğu başarılı Fizik sunumları ile genelde ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ve DAÜ’yü, özelde ise DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü başarıyla temsil etmiştir.

