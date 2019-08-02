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DAÜ Fizik Bölümü’nden Astronomi Kursu

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde 12 yaş ve üzeri orta-eğitim öğrencilerine yönelik astronomi kursu düzenliyor.

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02/08/2019

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DAÜ Fizik Bölümü’nden Astronomi Kursu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde 12 yaş ve üzeri orta-eğitim öğrencilerine yönelik astronomi kursu düzenliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ücretsiz yapılacak bilimsel etkinliğin ardından öğrenci ve eğitmenlere sertifika verilecek.

Kursu, University of Central Lancashire’dan astronomi lisansına sahip Yenal Öğmen ve DAÜ Fizik Bölümü Doktora Öğrencisi Huriye Gürsel verecek.

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TAGS: DAÜ Fizik Bölümü’nden Astronomi Kursu
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