DAÜ Fizik Bölümü’nden GMTMK Öğrencilerine Laboratuvar Eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü tarafından Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin (GMTMK) 12 GCE A ve B şubelerinde öğrenim gören öğrencilere, 23 Mart 2023 Perşembe günü, saat 09:00’da, DAÜ Fizik Bölümü’nde laboratuvar eğitimi verildi. GMTMK Fizik dersi öğretmenleri Sevim Sayan ve Hürmüs Arıtaş eşliğinde DAÜ Fizik laboratuvarlarına gelen 28 lise son sınıf öğrencisini DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı karşıladı. Prof. Dr. Özarslan ile Prof. Dr. Sakallı’nın öğrencilere fakülte ve bölüm ile ilgili bilgi vermesinin ardından, DAÜ Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri tarafından deneyler gerçekleştirilerek laboratuvar eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında GMTMK öğrencilerine “Characteristic X-ray of CU Atom”, “Ideal Gas Law”, “Half Life of CS Atom”, “Electron Spin Resonance”, Young Slits” ve “Michelson Interferometer” deneyleri uygulamalı olarak gösterildi. Oldukça verimli geçen eğitimin ardından öğrencilere DAÜ Tabldot Restoran’da öğle yemeği ikramında bulunuldu.

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24/03/2023 14:39