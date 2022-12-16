DAÜ Fizik Bölümü’nden Türk Maarif Koleji Öğrencilerine Laboratuvar Eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü tarafından IGCSE sınavlarına hazırlanan ve A Level Fizik Dersi almakta olan Türk Maarif Koleji 12. Sınıf öğrencilerine laboratuvar eğitimi verildi. DAÜ Fizik Bölümü laboratuvarlarında gerçekleşen eğitime; Sınıf Öğretmenleri Dr. Hale Paşaoğlu Sakallı ve Ersin Çetinbaş İşeri eşliğinde 28 öğrenci katıldı. Öğrencileri DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan ile Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı karşıladı.

Akademisyenler Eşliğinde Deneyler Yaptılar

Öğrenciler, DAÜ Fizik Bölümü laboratuvarlarında IGCSE sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla mekanik, elektrik ve manyetik, modern fizik, optik ve dalgalar deneylerini yaptılar. DAÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okcan, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Rıza ile bölüm doktora araştırma görevlileri ve laboratuvar teknisyeni gözetmenliğinde gerçekleşen deneylerde, DAÜ Fizik Bölümü tarafından öğrencilerin öğrenme çıktılarına uygun deneysel bilgiler öğretildi. Deneylere oldukça ilgi gösteren öğrenciler, sordukları sorularla ve DAÜ Fizik Bölümü laboratuvarlarının altyapısının gelişmişliğini teyit eden sözleriyle çalışmayı tamamladılar. Öğrenciler çalışmadan oldukça memnun kaldıklarını aktardılar.

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16/12/2022 13:51