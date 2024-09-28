DAÜ, Fiziksel Bilimler Alanında Hem Adada Hem de Türkiye’de Birinci Sırada

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) prestijli uluslararası bağımsız dünya üniversite sıralama kuruluşu Nature Index tarafından 1 Haziran 2023 – 1 Mayıs 2024 tarihleri arası için açıklanan alan sıralamalarında, Fiziksel Bilimler alanında uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Nature Index tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda DAÜ, Fiziksel Bilimler (Physical Sciences) alanında ada genelinde elde edilen en yüksek puan olan 7.60 puan ile hem ada genelinde hem de Türkiye genelinde birinci sıraya yerleşti.

Öte yandan DAÜ, Türkiye’de Fiziksel Bilimler kategorisinde sıralamaya giren üniversiteler arasından Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) gibi prestijli eğitim kurumlarının önünde yer alarak hem Kıbrıs hem de Türkiye'nin Nature Index-Fiziksel Bilimler kategorisinin zirvesinde yer alma başarısı gösterdi.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından akademik dergilerde yayınlanan DAÜ adresli ve Nature Index tarafından taranan bilimsel makaler ile DAÜ Fiziksel Bilimler alanında toplam 7.60 fraksiyonel puan elde etti. Bu başarıya DAÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı aldığı 0,53 puan, DAÜ Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi 3 puan, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Övgün 2,81 puan ve Prof. Dr. Omar Mustafa 1,25 puan ile büyük ölçüde katkı koydu.

Nature Index tarafından yapılan genel sıralamada ise DAÜ, tüm bilim dalları göz önüne alındığında, ada genelinde ikinci, Türkiye’de ise Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve ODTÜ’nün ardından beşinci sırada yer aldı.

Nature Index, dünyanın en üst bilim dergileri olarak kabul edilen, en saygın 145 akademik dergisinde ilgili süre içerisinde yayımlanan Fiziksel Bilimler, Tıp, Sağlık, Kimya, Dünya ve Çevre Bilimleri ile ilgili makaleleri tarayarak aylık ve yıllık başarı sıralamalarını yapan uluslararası bir organizasyondur.

“Elde Edilen Başarı Tesadüf Değil”

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Fizik Bölümü’nün 2020 yılından beri ülkedeki tek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı İngilizce Fizik Lisans Programı’na sahip olduğunun altını çizerek, fakülte bünyesinde yer alan bölümlerin güçlü akademik kadrosu ile öğrencilerine dünya standartlarında kaliteli eğitim verdiğini vurguladı. Elde edilen başarıların asla tesadüf olmadığını aktaran Prof. Dr. Özarslan, dünyanın en etkin akademisyenlerinin yer aldığı DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin kaliteli kadrosu ve her geçen yıl daha da artan akademik yayın grafiği sayesinde başarının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. DAÜ Fizik Bölümü’nün artık kendi içinde kendisiyle rekabet halinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özarslan, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bölgenin lider, dünyanın ise en iyi fakültelerinden biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özarslan elde edilen başarılarda büyük katkısı olan Fizik Bölümü öğretim üyelerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

“Bilimsel Alandaki Başarılar Artarak Devam Edecektir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada söz konusu başarının DAÜ’nün eğitimdeki kalitesinin ve araştırma odaklı yaklaşımlarının bir göstergesi olduğunu vurgulayarak bu önemli başarıda emeği geçen tüm öğretim üyelerini tebrik etti. DAÜ’nün uluslararası standartlarda eğitim verdiğinin en büyük kanıtının bağımsız uluslararası sıralama kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmeler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, Stanford Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde DAÜ’den 16 akademisyenin yer alma başarısı gösterdiğini, bunun da başarının kanıtı olarak gösterilebileceğini aktardı.

Prof. Dr. Kılıç “DAÜ olarak, her zaman yenilikçi ve bilimsel araştırmalarla öğrencilerimizi ve akademik kadromuzu destekliyoruz. Fiziksel bilimler alanında elde edilen bu derece, hocalarımızın özverili çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Bu başarı ile DAÜ’nün bilimsel çalışmalara verdiği önemi ve araştırma kapasitesini ortaya koyarken, üniversitenin bölge ve dünya çapındaki prestijini de perçinlemiş olduk. Aynı zamanda bu başarı, DAÜ'nün sadece ada genelinde değil, Türkiye çapında da saygın bir konuma sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. DAÜ, gelecekte de bilimsel alandaki başarılarını artırmaya ve dünya standartlarında bir eğitim sunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Nature Index ile ilgili detaylı bilgiye (https://www.nature.com/nature-index/faq) internet adresinden, Fiziksel Bilimler alan sıralamasında DAÜ’nün elde ettiği başarıyla ilgili detaylı bilgiye ise https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/physical-sciences/countries-Cyprus/all internet adresinden ulaşılabilir.