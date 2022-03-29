DAÜ Futsalda Çifte Şampiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kadın ve Erkek Futsal Takımı, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Üniversitelerarası Futsal Şampiyonası’nda çifte şampiyon oldu.

28 Mart 2022 Pazartesi günü, Girne Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final müsabakalarında DAÜ Kadın Futsal Takımı, Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) 7-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, DAÜ Erkek Futsal Takımı da final maçında Yakın Doğu Üniversitesi’ni (YDÜ) 5-2’lik skorla yenerek şampiyon oldu. DAÜ Kadın ve Erkek Futsal Takımları’nın Antrenörlüğü’nü DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Antrenörleri Osman Konnolu ve Beha Karabulutoğlu yürüttü. DAÜ böylece futboldan sonra salon futbolunda da üstünlüğünü göstererek, 2021-2022 sezonunu hem kadınlarda, hem de erkeklerde çifte şampiyonlukla kapattı.

“Antrenörlerimizi ve Sporcularımızı Kutlarım”

Şampiyonluklara ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, özellikle pandemi sürecini fırsat bilen DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Antrenörlerinin iyi ekipler oluşturarak disiplinli bir çalışma sürecinden geçtiklerini vurguladı. Konnolu, “Antrenörlerimiz ve sporcularımız yoğun çalışmalar sonucunda emeklerinin karşılığını aldılar. Elde edilen başarılar bizleri çok mutlu etmiştir. Şampiyonluklarda emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

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29/03/2022 16:37