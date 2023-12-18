DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 20. İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri Yarışması’ndan kupa ve madalyalarla döndü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve Tower Eğitim ve Uygulama Restoranı ekibi, 13-16 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen 20. İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri Yarışması’ndan başta en büyük ödül olarak adlandırılan Grand Prix birincilik kupası olmak üzere Yılın Türk Altın Şefi kupası, 15 altın, 7 gümüş ve 2 bronz toplam 24 madalya ile yurda döndü.

Yarışmaya DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi WACS (Dünya Şefler Birliği) Üyesi Şef Kurtuluş Özbaşar yönetiminde katılan DAÜ ekibi, Araştırma Görevlisi Fatma Öztunç, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Hatice Kumaş ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Günseli Kafa, Batuhan Yiğit Bayram, Nujin Dilba Karakulak, Alikaan Yeğilmez ve Hasan Çatal’dan oluştu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan, ekibin elde ettiği başarının tesadüf olmadığını, deneyimli eğitim kadrosu, fiziki alt yapının yanı sıra üniversite olarak sağlanan desteğin sonucu olduğunu ve katıldıkları daha önceki yarışmalarda da göstermiş oldukları yüksek performansın devam etmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren yaptığı açıklamada “Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan organizasyon 20 yıldır Dünya Aşçılar Birliği (WACS) iş birliği ile gerçekleştirilerek uluslararası düzeyde gastronomi dünyası Türkiye’de ağırlanıyor. Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile gerçekleştirilen söz konusu organizasyon, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğun bir ilgi ile düzenlendi. Türk mutfağının dünya mutfağı ile entegrasyonunda büyük adımlar atılmasını sağlayan festival, dünya lezzetlerini İstanbul’a taşıdı. Geçmişte yapılan başarılı organizasyonlarla Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından “Kıtalar Arası (Continental)” unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri gerek Türkiye, gerekse KKTC’deki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile genç şeflere uluslararası düzeyde yarışma imkânı sağlamıştır” dedi.

Prof. Dr. Öztüren, ekibin hazırlanmasında büyük katkı koyan, emek veren, birlikte çalışan ve yarışan Araş. Gör. Fatma Öztunç ve Yarı Zamanlı Öğr. Gör. Hatice Kumaş’a ve liderleri Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özbaşar’a teşekkür ederek, elde edilen başarıların eğitimde ulaşılan kalitenin önemli bir göstergesi olduğuna işaret etti ve başta her zaman olduğu gibi katkısını esirgemeyen DAÜ Rektörlüğü’ne ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Madalya ve Kupa Rekoru Kırıldı

Yarışma sonucuna göre Fatma Öztunç, Hatice Kumaş ve Nujin Dilba Karakulak SPT1 – Grand Prix Şefler Ekibi kategorisinde altın madalya ve kupa sahibi olurken Fatma Öztunç aynı zamanda SP6 – Yılın Altın Türk Şefi kategorisinde altın madalya ve kupa, SP3 – Usta Balık kategorisinde gümüş ve SP10 – Restoran Tatlı Tabağı kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Nujin Dilba Karakulak JP6 - Restoran Tatlı kategorisinde gümüş madalya ile JP7 – Balık Yarışması kategorisinde gümüş madalya ile JP7II – Yılın Altın Genç Şefi kategorisinde altın madalya, Alikaan Yeğilmez JP8 –Makarna Yarışması kategorisinde ve JP6 –Restoran Tatlı kategorisinde gümüş madalya, Hasan Çatal JP8 –Makarna Yarışması kategorisinde gümüş madalya, Hatice Kumaş SP11 – Modern Türk Mutfağı kategorisinde altın madalya, Günseli Kafa JP6 –Restoran Tatlı kategorisinde bronz madalya, JP9 –Ana Yemek Yarışması kategorisinde gümüş madalya ile JP7 – Balık Yarışması kategorisinde altın madalya, Batuhan Yiğit Bayram JP7 – Balık Yarışması kategorisinde bronz madalya ile JP9 –Ana Yemek Yarışması kategorisinde altın madalya, Alikaan Yegilmez, Batuhan Yiğit Bayram ve Hasan Çatal JPT1 – Pratik Ekip Yarışması kategorisi ile JPT2 – Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması kategorisinde altın madalyanın sahibi oldular.

Öte yandan 17 Aralık 2023 Pazar gecesi madalya ve kupaları ile ülkeye dönen DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve Tower Eğitim ve Uygulama Restoranı ekibini, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren Ercan Havalimanı’nda karşılayarak tebrik ve teşekkürlerini iletti.