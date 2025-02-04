DAÜ Gençler Birliği finalde
YAYIN TARİHİ:
04/02/2025
Yer: Güzelyurt Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü
DAÜ-Gençler Birliği: Yağmur (7), Ayşe (4), Nehir, Berna (2), Kamogelo (10), Euyani (2), Zeynep (21), Aleyna (3), Safina, Rümeysa (8). Arzum (4)
Bade Basketbol: Yaren, Judal (4), Ceylin (2), Duygu (2), Damla, Cemre, Yeld (3), Ecem (21)
İlk periyot: 14-4
İlk yarı: 34-9
Üçüncü periyot: 48-22
Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupasında kadınlarda DAÜ Gençler Birliği, Base Basketolu 61-32 yenerek finale yükseldi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Larnaka Gençler Birliği'nin birleşiminden oluşturulan takım, Base Basketbolu 61-32 mağlup etti ve finalde Levent’e rakip oldu.
İki takım 17 Şubat Pazartesi finalde karşılaşacaklar.
YAYIN TARİHİ: