DAÜ geriden geldi: 28-25

DAÜ – DİGEM maçı ile Hentbol Büyük Kadımlarda başlayan ikinci hafta bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile tamamlanacak. Mağusa’da oynanan ikinci hafta karşılaşmasında DAÜ ile DİGEM takımları karşı karşıya geldi.

İlk devresini 12-11 önde kapatan DİGEM bu üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 28-25 mağlup ayrıldı. DAÜ’de Aysu 10 golle takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, DİGEM’de Lütfiye 12 golle maça damga vurdu. DAÜ-DİGEM maçı ile başlayan ikinci hata bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile tamamlanacak.

Program şu şekilde; Levent – Ozanköy(Atatürk Spor Salonu) UKÜ – Şahlan(Atatürk Spor Salonu)

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04/02/2022 15:13