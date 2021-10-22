DAÜ GİMER Dev Uluslararası Girişimcilik Haftası Etkinliğinde Temsil Ediliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (DAÜ GİMER), bu yıl 7.’si düzenlenen Yıllık Manama Girişimcilik Haftası etkinliğinde temsil ediliyor. 20 – 26 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe, DAÜ GİMER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer ve öğrencileri çevrim içi olarak katıldı.

70’in üzerinde ülkeden 7 bini aşkın katılımcının yer aldığı Bahreyn merkezli dev uluslararası etkinliğin birinci günü açılış seremonisi ile başladı. Sonrasında, sürdürülebilir gelişim farkındalığı, kişisel ve profesyonel başarı için hedef belirleme gibi başlıklarda oturumlar gerçekleştirildi. Etkinliğin katılımcıları arasında uluslararası başarıya ulaşmış girişimciler, veri ve analitik uzmanları, yazarlar ve akademisyenler konuşmacı olarak yer alıyor. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından yeni girişimcileri, başarılı girişimcilerle bir araya getirerek; tecrübe, bilgi paylaşımı ve tavsiyelerden faydalanmalarını hedefliyor.

“Büyük Mutluluk Duyduk”

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ GİMER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, böyle büyük ve önemli bir uluslararası girişimcilik etkinliğine davet almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, etkinliğin öğrenciler için çok verimli geçtiğini vurguladı. Etkinliğe katılan öğrencilerin, uluslararası başarıya ulaşmış girişimcilerin fikirlerini ve tavsiyelerini dinleme fırsatı bulmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tümer, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden DAÜ’nün Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi olarak bu tür projelerde yer almasının, gerek ülkenin tanıtımı, gerekse de öğrencilerin geleceği için önem taşıdığının altını çizdi. Prof. Dr. Tümer, Yıllık Manama Girişimcilik Haftası etkinliğini düzenleyen Bahreyn Manama Yönetimi’ne teşekkürlerini sundu.

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22/10/2021 15:16