DAÜ GİMER, uluslararası girişimcilik haftası etkinliğinde temsil ediliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (DAÜ GİMER), bu yıl 7.’si düzenlenen “Yıllık Manama Girişimcilik Haftası” etkinliğinde temsil edildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 70’in üzerinde ülkeden 7 bini aşkın katılımcının yer aldığı Bahreyn merkezli uluslararası etkinlikte sürdürülebilir gelişim farkındalığı, kişisel ve profesyonel başarı için hedef belirleme başlıkları ile oturumlar yapıldı. Etkinliğin katılımcıları arasında uluslararası başarıya ulaşmış girişimciler, veri ve analitik uzmanları, yazarlar ve akademisyenler konuşmacı olarak yer alıyor. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından yeni girişimcileri, başarılı girişimcilerle bir araya getirerek tecrübe, bilgi paylaşımı ve tavsiyelerden faydalanmalarını hedefliyor.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ GİMER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, böyle büyük ve önemli bir uluslararası girişimcilik etkinliğine davet almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, etkinliğin öğrenciler için çok verimli geçtiğini vurguladı.

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22/10/2021 20:04