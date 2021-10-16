DAÜ GİMER Yenilikçi Girişimcilik ve Kuluçka Programı’nın Yürütücüsü Oldu

Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) – KKTC İş Konseyi çalışmaları kapsamında; DEİK ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) öncülüğünde, İTÜ-KKTC, İTÜ Mezunlar Derneği Kuzey Kıbrıs desteği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (DAÜ GİMER) ve İTÜ ARI Teknokent iş birliği içerisinde Yenilikçi Girişimcilik ve Kuluçka Programı başlatıldı. Program, KKTC’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayı ve uluslararası pazarlarda yer almalarına destek olmayı amaçlıyor. 18-40 yaş arası, teknolojik ve yenilikçi iş fikirleri olan üniversite öğrencileri, mezunlar ve diğer girişimcilere yönelik olan projeye son başvuru tarihi 18 Ekim 2021 olarak açıklandı. Projeye başvurular http://kktckulucka.com başlıklı web sitesinden yapılabiliyor.

Başarılı Bir Girişimin Kapıları Açılacak

Program dört aşamadan oluşuyor. Kabul edilen girişimci gruplar, birinci aşama olan İTÜ Çekirdek Girişimcilik Eğitimi’nde, hafta içi akşam ve hafta sonları organize edilen ve başarılı birer girişimci şirket olma yoluyla ihtiyaç duydukları eğitimleri alabilecek. İkinci aşama olan Montör Görüşmelerinde, başarı için girişimcilere nasıl ilerlemeleri gerektiğinin ipuçlarını veren; girişimcilerin yetenek, kapasite ve hedeflerini yakından tanıyan, deneyimli 300’ü aşkın gönüllü montör bulunacak. Üçüncü aşama olan Yatırımcı Buluşmaları’nda, düzenli olarak yatırımcılarla başarılı olan girişimciler bir araya getirilerek, girişimcilerin fonların odağı haline gelmeleri sağlanacak. Dördüncü aşamada ise başarılı olan girişimciler, 52 milyon TL’ye kadar ödül kazanabilecekleri İTÜ Çekirdek Big Bang yarışmasına katılmaya hak kazanacak.

DAÜ GİMER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tümer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC için çok önemli bir yere sahip olacak bu projede yer almanın heyecan verici olduğunu ve dünyadaki en iyi üniversitelerden birisi olan DAÜ’nün Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi olarak projeye en iyi şekilde katkı koyacaklarını belirtti. Prof. Dr. Tümer, verilecek olan hizmetin dünyaya açılmada önemli bir mihenk taşı olacağını ve projenin tüm ülke vatandaşı öğrencilerine de açık olmasının küreselleşen dünyada, öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağını ve dünyadaki yerimize ayrı bir ivme kazandıracağına dikkat çekti.

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16/10/2021 10:49