DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 12 Haziran'da

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’nın, 12 Haziran’da yapılacağı bildirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Giriş ve Burs Sınavı, 12 Haziran Pazar günü 10.30-13.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Lefkoşa ve İstanbul’da yapılacak.

Sınava, KKTC uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Sınava başvurular, 9 Mayıs–8 Haziran tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılabilecek.

Sınava katılamayan adaylar, orta öğretim başarı puanı ile de programlara yerleştirilebilecekler.

Sınav ile ilgili detaylı bilginin ileriki günlerde açıklanacağı da belirtildi.

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25/03/2022 16:03