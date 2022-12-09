DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 4 Haziran’da Yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023 – 2024 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, 4 Haziran 2023 Pazar günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında yapılacak. Sınava, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Sınava başvurular 2 Mayıs – 30 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılabilecek. Sınav ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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09/12/2022 14:59