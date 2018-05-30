DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Yarın

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik Giriş ve Burs Sınavı yarın yapılacak.





Sınav, 10:00 – 12:30 saatleri arasında Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde olmak üzere iki sınav merkezinde yer alacak.





Sınava girecek olan öğrencilerin saat 09:30’da, sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin olması gerekiyor.





DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada sınava 1600’ü aşkın başvurunun yapıldığı kaydedild