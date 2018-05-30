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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Yarın

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Giriş ve Burs Sınavı yarın yapılacak.

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30/05/2018

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Yarın
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik  Giriş ve Burs Sınavı yarın yapılacak.


Sınav, 10:00 – 12:30 saatleri arasında Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde olmak üzere iki sınav merkezinde yer alacak. 


Sınava girecek olan öğrencilerin saat 09:30’da, sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartlarının ve sınav giriş belgesinin olması gerekiyor.


DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada sınava 1600’ü aşkın başvurunun yapıldığı kaydedild

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TAGS: DAÜ, Giriş, Burs, Sınav
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