DAÜ, Girne Üniversitesi Karşısında Farklı Kazandı

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14/03/2025

DAÜ, Girne Üniversitesi Karşısında Farklı Kazandı

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Unileague 2. hafta mücadelesinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), rakibi Girne Üniversitesi karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 85-18 gibi farklı bir skorla galip geldi.

Karşılaşma DAÜ Spor Salonu’nda oynandı ve baştan sona ev sahibi ekibin üretken oyununa sahne oldu. DAÜ, rakibine savunmada fazla şans tanımazken, hücumda ise yüksek isabet oranıyla oynayarak rahat bir galibiyet elde etti.

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TAGS: DAÜ, Girne Üniversitesi Karşısında Farklı Kazandı
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