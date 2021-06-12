DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Cumulus’a Tam Üye Olarak Kabul Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, uluslararası sanat, tasarım ve medya alanında eğitim veren üniversiteler birliği “Cumulus”a tam üye olarak kabul edildi.

Dünyanın dört bir yanında 61 ülkeden toplam 325 üyesi bulunan Cumulus’a üyelik başvurusu kapsamında, yine Cumulus tarafından 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “Tasarım Kültürleri” konferansında, DAÜ ve Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak kapsamlı bir sunumun yapıldı. Sunumun ardından, özel olarak hazırlanan ve katılımcılara gösterilen reklam filmi ise büyük beğeni aldı.

Söz konusu üyelik kararı, Cumulus’un her yıl düzenlediği ve bu yıl İtalya’nın Roma kentinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da üye üniversitelerin oy birliğiyle alındı. Cumulus, sanat ve tasarım eğitimi ile araştırmaları alanında dünyadaki en prestijli birliklerden biri olarak ön plana çıkıyor. DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün bu üyelikle birlikte, sanat ve tasarım alanında eğitim veren prestijli üniversitelerle çok daha verimli iş birlikleri kurabilmesinin de önü açılmış oldu.

“Büyük Bir Başarı”

Cumulus’a tam üye olarak kabul edilmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, “Bölüm olarak uluslararası bağlantılar kurmak ve bu bağlantılar sayesinde öğrencilerimize tüm dünyayla entegre bir şekilde eğitim sunmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Cumulus üyeliğimiz, zaten geniş uluslararası bağlantıları olan bölümümüzün ağını daha da genişletme olanağı sağlayacak. Ayrıca bu üyelik, DAÜ’yü sanat ve tasarım alanında eğitim ve araştırma konularında dünyada söz sahibi kurumlardan biri yapacak. Bu üyelikle birlikte, öğrencilerimiz de kendi yapmış oldukları sanat ve tasarım çalışmalarını çok daha geniş bir kitleyle paylaşma ve alandaki uluslararası etkinliklere daha rahat katılabilme olanağına sahip olacaklar. Cumulus gibi çok prestijli bir üyeliğe kabul edilmek bu açıdan bakıldığında bizim için çok önemli ve büyük bir başarı. Bu vesileyle, Cumulus’a üyelik başvurumuz sürecine özverili çalışmalarıyla katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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12/06/2021 11:07