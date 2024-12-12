DAÜ güreşte avantajlı

Dr.Fazıl Küçük Şildi Güreş Müsabakaları’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi, rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ne avantaj sağladı.

KKTC Güreş Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan iki ayaklı şilt müsabakalarının ilk ayağı, 11 Aralık 2024 Çarşamba akşamı Lefkoşa’daki Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı.

Büyükler kategorisinde takımların 10 sıklette birer güreşçiyle mücadele ettiği müsabakaların ilk ayak ilk turunda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi 24’er puan elde etti.

İkinci turda Yakın Doğu Üniversitesi 17 puan alırken Doğu Akdeniz Üniversitesi 31 puan kazanarak ilk ayak sonunda rakibine 55-41’lik üstünlük sağladı.

Dr.Fazıl Küçük Şildi Güreş Müsabakaları’nın ikinci ve son ayağı 18 Aralık 2024 Çarşamba akşamı yine Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak ve şilde ismini yazdıracak güreş takımı belirlenecek.