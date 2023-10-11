DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Bellapais Manastırı’nda Resital Verecek

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11/10/2023

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DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Bellapais Manastırı’nda Resital Verecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Atakan Sarı, 21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çellisti Yiğit Tan ile birlikte piyano-çello resitali verecek. 17 Ekim 2023 Salı günü, saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek olan resitale sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

 

Resital kapsamında J. S. Bach, L. Beethoven, F. Chopin ve Senay Uğurlu’ya ait eserler çalınacak. Resital ile ilgili detaylı bilgiye 0542 852 23 85 veya 0533 870 05 93 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.  

11/10/2023 15:50
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ
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