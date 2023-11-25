DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Gorgoretti Kitabını Tanıttı

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25/11/2023

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DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Gorgoretti Kitabını Tanıttı


Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Gorgoretti “Notalar Rüyama Girdi” isimli kitabının tanıtımını gerçekleştirdi.

Lefkoşa Işık Kitabevi’nde düzenlenen tanıtım ve imza gününde vurmalı çalgılar eşliğinde kitabı çocuklara okuyan yazar Doç. Dr. Gorgoretti, kitaplar aracılığıyla çocukların hayal gücünün harekete geçerek yaratıcılıklarının geliştiğini belirtti. Doç. Dr. Gorgoretti, gerçekleştirilen söz konusu etkinlik sonunda “Notalar” şarkısını çocuklarla birlikte seslendirdi.  

 

 

 

 

 

25/11/2023 11:25
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi
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