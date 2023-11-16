DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencilerinden Duyarlılık Örneği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri İlkay Korkmaz, Sevgi Alçıner, Can Nevzat, Doğa Demircioğlu ve Karina Arysbekova, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle MAGEM Maraş’ta Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı (KSV) yararına “Bilezik Tasarım Atölyesi” etkinliği düzenledi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman tarafından verilen Pazarlama İletişimi İçin Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında güz dönemi için ilk projelerini gerçekleştirdi.

“Kanseri Yaşamadan Sorumluluk Hissedebilmek Çok Önemli”

Çocukların güzel vakit geçirip eğlendiği bu etkinlikte, atölye sonunda hediye olarak verilen çikolatalar da yüzlerini güldürdü. Ayrıca veliler için kurulan stantta KSV’ye ait defter ve bardak satışı da gerçekleştirildi.

Toplam 40 öğrencinin yaş gruplarına göre iki farklı saat diliminde katıldığı atölyenin tamamlanmasının ardından; atölye katılım ücreti, ürün satışı ve bağışlar ile birlikte etkinlikten elde edilen gelir, KSV yetkilisine teslim edildi.

KSV İletişim Uzmanı Banu Çalışkanlar, kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmenin çok önemli olduğunu belirterek, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerine ve Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman’a teşekkürlerini iletti.