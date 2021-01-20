DAÜ, “Hekim Hakları, Hasta Hakları ve Sağlıkta Şiddet” Konulu Çevrim İçi Söyleşi Düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Bilimsel Araştırma Topluluğu, Ulusal Bilimsel Araştırma Topluluk üyeleri ile birlikte 23 Ocak Cumartesi günü, “Hekim Hakları, Hasta Hakları ve Sağlıkta Şiddet” konulu söyleşi gerçekleştirecek.

Söyleşi Kıbrıs saati ile 12.00’de (TSİ 13.00) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Gürkut, Evrensel Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Ayşe Zeki ve TC Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Bilimsel Kurulu Üyesi ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Sert’in katılımı ile çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Söyleşide, pandemi süreciyle sağlık hizmetlerine artan ihtiyaçlar doğrultusunda, hekim adaylarının ve hastaların sahip oldukları hakların ne kadarını biliyor oldukları konusu üzerinde durulacak ve uzmanlar tarafından katılımcıların merak ettiği sorular cevaplanacak.

Söz konusu etkinlik Microsoft Teams platformunda gerçekleştirilecek ve etkinlik gününde katılım linki Whatsaap gruplarında (https://chat.whatsapp.com/KpDPxeGeWW3F4ZoO63y50Q ve https://chat.whatsapp.com/KxB8U2CZ30vHwL2itqMlOn) paylaşılacak.

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20/01/2021 12:20