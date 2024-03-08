DAÜ Hem Kadın Hem Erkek Voleybol Takımları Grup Maçlarında Galip Geldi

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversitelerarası voleybol şampiyonası başladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) hem kadın hem erkek voleybol takımları oynanan grup maçlarında galip geldi.

DAÜ kadın voleybol takımı UKÜ kadın voleybol takımı ile oynadığı müsabaka sonrasında 3-0’lık skor ile maçı kazandı. DAÜ erkek voleybol takımı ise YDÜ erkek voleybol takımı ile oynadığı maç sonrasında 3-0’lık skor ile galip geldi. Grup maçları 13 Mart 2024 Çarşamba günü, saat 13:00’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde DAÜ kadın voleybol takımının LAÜ ile oynayacağı maç ile devam edecek. 14 Mart 2024 tarihinde ise DAÜ hem erkek hem de kadın voleybol takımları son maçlarını oynayacak. DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanacak olan söz konusu maşlar saat 12:00’de DAÜ-GAÜ erkek voleybol takımları ile saat 13:30’da DAÜ-YDÜ kadın voleybol takımları arasında gerçekleşecek.

Şampiyonluğun En Güçlü Adayı DAÜ Erkek Voleybol Takımı

DAÜ erkek voleybol takımı kurulduğu günden itibaren Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen üniversitelerarası voleybol şampiyonasının şampiyonu olma özelliğini de taşıyor. Bu bağlamda bu senenin de en güçlü adayı olan DAÜ erkek voleybol takımı oynayacağı maçlardan galip olarak ayrılmayı hedefliyor.