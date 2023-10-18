DAÜ Hemşirelik Bölümü Yeni Kayıt Olan Öğrencilerine Geleneksel Oryantasyon Toplantısı Düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde eğitim hayatına başlayan 170 yeni öğrencisi için her yıl geleneksel olarak düzenlediği oryantasyon toplantısını gerçekleştirdi. Şampiyon Melekler Amfi’sinde düzenlenen oryantasyon toplantısına DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç ve Doç. Dr. Yasin Yurt, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Taştan ile tüm bölüm hocaları katılım gösterdi.

Toplantı kapsamında, öncelikle bölümün tanıtım videosu izletildi. Ardından Fakülte Dekanı, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanı gerçekleştirdikleri açılış konuşmasında öğrencilere hoş geldiniz diyerek güzel bir eğitim yılı geçirmelerini temenni ettiler. Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik Bölümü öğretim Üyeleri öğrenciler ile bir araya geldi. Ardından içeriğinde üniversite ve bölümün işleyişine yönelik yönetmeliklerinde bulunduğu bilgilerin yer aldığı sunum gerçekleştirildi. Toplantı, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.