DAÜ Hemşirelik Bölümü’nden Gazimağusa Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu’na İlk Yardım Eğitimi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü tarafından Gazimağusa Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu’nda İlk Yardım Eğitimi verildi. “İlk Yardım Herkes İçin Her Yerde” sloganıyla gerçekleştirilen eğitim, okul öğretmenleri tarafından yapılan talep üzerine organize edildi. Eğitim, DAÜ İlk ve Acil Yardım Laboratuvarı’nda teorik bilgi ve maketler üzerinde uygulama yapılması şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılar Aktif Rol Aldı

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ tarafından teorik bilgi paylaşımı ile başlatılan eğitimde, 2020 AHA ve ERC 2021 Kılavuzları rehberliğinde Yetişkin-Çocuk-Bebek Temel Yaşam Desteği ve Hava Yolu Tıkanıklıkları konuları anlatıldı. Teorik bilginin ardından, Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlileri Gülcan Dürüst Sakallı ve Serpil Çağlıyan Payas eşliğinde katılımcılara anlatılan konuların maketler üzerinde birebir uygulaması yapıldı. Katılımcıların aktif olarak rol aldığı eğitim, soru ve cevap kısmının ve Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ’ın kapanış konuşmalarının ardından katılımcılara katılım belgelerinin takdimi ile sona erdi.

İlk Yardım Eğitimi kapsamında; Yetişkin-Çocuk-Bebek Temel Yaşam Desteği ve Hava Yolu Tıkanıklıkları gibi temel konulara ağırlık verilirken, okullarda çocuklara yönelik yapılacak İlk Yardım uygulama basamaklarını bilmenin hayat kurtarıcı önemi bir kez daha vurgulandı.

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03/02/2022 14:39