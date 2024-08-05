DAÜ, Hırvatistan’da Temsil Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) araştırmacı üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin, Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde düzenlenen “Küresel-Yereli Anlamak: Geçmişleri Hayal Etmek, Gelecekleri Tartışmak” başlıklı Uluslararası Konferansa katılarak iki çalışmasını sundu.

"İlişkileri Yeniden Düşünmek" başlıklı sunumunda, güç topluluğundan güç dengesine geçişin daha etraflı anlaşılabilmesi için ilişkisel düşünmeyi benimsemenin önemine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Şahin, güç ve kurumsal denge üzerine kurulu determinist yaklaşımların, günümüz jeopolitiğini şekillendiren karmaşık etkileşimleri öngöremediğini savundu.

"Kozmopolit Toplum ve Onu Yöneten Fizik Yasaları" başlıklı çalışmasında ise geleneksel siyaset bilimi temellerini sorgulayan Yrd. Doç. Dr. Şahin, sosyal olayların kuantum mekanik ilkeleri ile daha iyi anlaşılabileceğini ifade etti.