DAÜ Hukuk Fakültesi Başarılı Olan Öğrencilerini Onurlandırdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu 2020 – 2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Yüksek Şeref ve Şeref Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerini, 25 Mayıs 2021 Salı günü, saat 10:00’da düzenlediği çevrim içi tören ile onurlandırdı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Turgut Turhan, sözlerine başarılı olan öğrencileri tebrik ederek başladı. Başarıların çalışarak elde edildiğini ifade eden Prof. Dr. Turhan, başarı sonucu elde edilen belgelerin insanın kendine güvenme duygusunu sağladığını vurguladı. Eğitim sonrası iş hayatında da bu elde edilen başarı belgelerinin önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turhan, başarının yanı sıra devamlılığın da önemine vurgu yaparak, başarı anahtarının devamlılık olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. M. Turgut Turhan’ın ardından konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise Prof. Dr. Turhan’ın söylediklerine yürekten katıldığını ifade ederek, zaman içerisinde elde edilen başarı belgelerinin akademik başarıyı belirlediğini dile getirdi. Başarılı olan öğrencileri yürekten kutladığını kaydeden Prof. Dr. Hocanın, pandemi sürecinde tüm üniversite olarak uyum içerisinde çalışıldığını ve başarılı bir şekilde bu sürecin ilerlediğini kaydetti. Eğitimin hafife alınacak bir konu olmadığına da vurgu yapan Prof. Dr. Hocanın, öğrencileri kutladı. Açılış konuşmalarının ardından tören öğrencilerin onurlandırılması ile son buldu.

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26/05/2021 14:37