DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Emre Çelikel, makale yarışmasında ödüle layık görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi öğrencisi Emre Çelikel, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Hasan Özderin Makale Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görüldü.

“Nefret Suçları” konulu makale yarışmasında birinciliği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Taha Yücel elde ederken, ikincilik ödülü ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hurşit Berkay Çalışkan’ın oldu. 10. Hasan Özderin Makale Yarışması’nın ödül töreni, 18 Kasım 2021 Perşembe günü, saat 15:00’te, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere para ödülü takdim edildi. Aynı zamanda, jüri tarafından “Yayınlanmaya Değer Eser” olarak nitelendirilen makaleler, kitap olarak derlenerek yayınlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’den Hukuk Öğrencileri Katıldı

10. Hasan Özderin Makale Yarışması, hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitim ile edinmiş oldukları hukuk nosyonunu, uygulamaya yönelik olarak kullanabilme, yorum yapabilme, konuyla ilgili yargı içtihatlarını değerlendirebilme ve fikirlerini hukuksal yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl “Nefret Suçları” üzerine düzenlenen yarışmada, öğrenciler konuyu diledikleri gibi ele alma konusunda özgür bırakıldı. Yarışma organizasyon komitesi Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Yurtseven ve Antalya Barosu Avukatı M. Mesut Özderin’den oluştu. Yalnızca hukuk fakültesi öğrencilerine açık olan yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hukuk fakültelerinden öğrenciler katıldı.

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23/11/2021 15:05