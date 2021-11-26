DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi’ne Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy ile Yrd. Doç. Dr. Can Azer; Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile düzenlenen I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi’ne katılarak bildiri sundu.

12-14 Kasım 2021 tarihleri arasında, “Dünya ve Türkiye’deki Gelişmeler” temasıyla düzenlenen kongre, yüz yüze ve çevrim içi olarak (hibrit) gerçekleştirildi. Kongre kapsamında; veri temelli ekonomide özel ve kamu sektörü aktörlerinin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak hedeflendi. Uluslararası nitelikteki kongrede Türkçe ve İngilizce dillerinde oturumlar gerçekleştirildi. Kongrede; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol Mear’ın yanı sıra, Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler, kamu yöneticileri ve çalışanları, ilgili sivil toplum kuruluşları ile bu alana ilgi duyan katılımcılar yer aldı. Kongre, Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Sunumları kaçıranlar için bildirilerin kayıtları Kurum’un ilgili kanalında yayına sunuldu.

DAÜ’den Üç Bildiri

Kör hakemlik ilkelerine uygun şekilde Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilerek kabul alan bildiriler arasında DAÜ’den üç farklı sunum gerçekleştirildi. Kongrenin üçüncü gününde düzenlenen ve başkanlığını Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Koyuncu’nun gerçekleştirdiği 10. Oturum’da, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyesi Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) Uygulanabilirliği Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kişisel Verilerin Korunması Hakkı” başlıklı bildirisini sundu. Sonrasında, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer “KKTC’de Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Edinme Hakkı Çatışması KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararları Işığında” başlıklı bildirisini sundu. Aynı oturumda son olarak Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Esenyel Hanaz’ın “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Şartlarına Üçlü Bakış: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve AB İncelemesi” başlıklı ortak bildirisinin sunumu gerçekleştirildi. Tebliğlerin İngilizce ve Türkçe özet metinleri, Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından basılacak olan Uluslararası Bildiri Kitabında yayınlanacak.

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26/11/2021 16:09