DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alibaba, Bilimsel etkinliklerde DAÜ'yü temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Alibaba, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Her Yönüyle Tahkim Sertifika Programı”na davetli konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Alibaba; ILSA Özyeğin Hukuk Kulübü, Prof. Dr. Nuray Ekşi, ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile düzenlenen programda “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Tahkim” başlıklı bir bildiri sundu.

23 Konuşmacı Yer Aldı

Tahkim Hukuku alanında çalışan akademisyen, kamu görevlisi ve uygulayıcılardan oluşan 23 konuşmacının yer aldığı iki günlük programda tahkim konusu, hukukun farklı alanlarının temsilcileri tarafından incelendi. Doç. Dr. Arzu Alibaba’nın yer aldığı oturumda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Ayoğlu “Şirket Uyuşmazlıklarında Tahkim” ve Dr. Öğretim Üyesi Ekin Ömeroğlu “Tahkimde Deliller” başlıklı bildirilerini sundular.

Doç. Dr. Arzu Alibaba, bu etkinliğe ek olarak ayrıca 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte “İnsan Hakkı Olarak Vatandaşlık” başlıklı bir seminer verdi. Seminerde, günümüzde dünya üzerinde yaşayan 12 milyondan fazla vatansız kişinin bulunduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde düzenlenen “vatandaşlığa sahip olma hakkı”nın geldiği nokta irdelendi.

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15/12/2021 14:13