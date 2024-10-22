DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nurcan Gündüz'den Dava Süreciyle İlgili Önemli Açıklamalar

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nurcan Gündüz, devam eden dava süreci hakkında Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Gündüz, kamu görevlilerine yönelik ciddi şaibeler bulunduğunu vurgulayarak, iddianamelerin bir an önce hazırlanarak davaların birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gündüz, 2001 ve 2003 yıllarında bir aileye otel inşaatı ve işletmesi için izin veren aynı kamu görevlilerinin, hukuksuz ve usulsüz işlemleri bilerek onayladıkları düşüncesinde olduklarını belirtti. Özellikle bu yetkililerin bazı imzaları, başkalarının adına attıkları şüphesi üzerinde durdu. Ayrıca, imzaların sahte olabileceği iddialarının da araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Davanın hızlandırılması gerektiğine dikkat çeken Gündüz, "Mahkemenin çok uzamaması ve cezaların açıklanması için yeterince kanıt mevcut" dedi. Ek olarak, bir otelin binasına sonradan yapılan asansörlerin, binanın yapısına ciddi zarar verdiği ve döşemelerin kesilerek binanın gücünün zayıflatıldığına dair teknik incelemelerin yapıldığını aktardı.

Nurcan Gündüz, ayrıca binadaki perde duvarların güçlendirilmediğini ve bu durumu fotoğraflarla belgelediklerini belirtti. Dava sürecinde mahkemeye sunulan bu belgelerin, hukuki sürecin hızlanmasına katkı sağlayacağını umduklarını ifade etti.