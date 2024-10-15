DAÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Turgut Turhan Hocasını Unutmadı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybeden, fakültenin eski dekanlarından, Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Turgut Turhan anısına anma etkinliği gerçekleştirdi. 14 Ekim 2024 Pazartesi günü, saat 13:30’da Hukuk Fakültesi Amfi’sinde gerçekleştirilen anma törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Mahkeme Eski Başkanı Narin Ferdi Şefik, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, fakülte öğretim üyeleri, idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik Prof. Dr. Turhan’ın resimlerinden oluşan video gösteriminin ardından mesai arkadaşlarının mesajlarını içeren videolar ile devam etti. DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Alibaba konuşmasında anma törenine katılan herkese teşekkür ederek, Fakülte olarak Prof. Dr. Turhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Prof. Dr. Turhan ile yollarının 28 yıl önce kesiştiğini aktaran Doç. Dr. Alibaba, anılarını ve duygularını katılımcılar ile paylaştı. Doç. Dr. Alibaba, Prof. Dr. Turhan’ın fakülteye adını altın harflerle yazdırdığını belirterek, aziz hatırası önünde saygı ile eğildiğini vurguladı.

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında “Bazı insanlar vardır tanımadan bilemezsiniz. Tanımazsanız bir eksiklik olduğunu hissedersiniz. Turgut hocamız da bunlardan biriydi. Nevi şahsına münhasır bir hocamızdı. Hocamızın çalışma arkadaşlarını, öğrencilerini ve ailesini burada görmek bizleri onurlandırmaktadır. Birçok anımız var. Hocamız her zaman yanımızda kalbimizde olmaya devam edecektir. DAÜ’nün gelişmesinde de çok önemli işler yapmıştır. Anılarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim.” ifadelerini kulandı.

Açılış konuşmalarının ardından mesai arkadaşlarından Prof. Dr. Mustafa Akkaya, bir dönem birlikte çalıştığı DAÜ Atatürk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eski Başkanlarından Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, Prof. Dr. Turgut Turhan’ın kızı Özge Turhan, son öğrencilerinden Sevim İmge Aydil ve ilk mezunlarından Özşen Anış, Prof. Dr. Turgut Turhan ile ilgili duygu, düşünce ve anılarını katılımcılar ile paylaştı.

Prof. Dr. Turgut Turhan’ın DAÜ ailesine ve Hukuk Fakültesi’ne kattığı değerleri onurlandırmak ve anısını sonsuza kadar yaşatmak adına DAÜ Hukuk Fakültesi LAW A2 Amfi’sine Prof. Dr. Turgut Turhan’ın ismi verilerek akademik hayata yaptığı değerli katkılar ölümsüzleştirildi. Törende ayrıca katılımcılardan konuşma yapmak istemeyenler için duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri anı köşesi oluşturularak bu alanda bulunan hatıra defterine anılar aktarıldı. Öte yandan anma etkinlikleri kapsamında Fakülte kütüphanesinde Prof. Dr. Turhan’ın akademik çalışmaları, makaleleri ve kitaplarından oluşan özel bir köşe oluşturuldu. Ayrıca Hukuk Fakültesi’nin bahçesine Prof. Dr. Turhan anısına ağaç dikimi de gerçekleştirilerek isminin Fakültede sonsuza kadar yaşaması amaçlandı.