DAÜ Hukuk Fakültesi’nde, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Toplumsal Cinsiyet Başlıklı Seminer Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Hukuk Kulübü’nün başlatmış olduğu “Adaletsizlikle Dertlenerek İlgilenen İnsan: Kültürlü Hukukçu Seminerleri Dizisi’’nin ikincisi geçtiğimiz günlerde DAÜ Hukuk Fakültesi’nde gerçekleşti.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci’nin konuşmacı olarak yer aldığı söz konusu seminerde “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Toplumsal Cinsiyet’’ konusu incelendi. Seminerde öncelikle toplumsal cinsiyet kavramının tanımı yapıldı. Seminerin devamında ise yıllar içinde değişen mevzuat çerçevesinde toplumsal cinsiyet konusunda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar yorumlandı. Konu incelenirken 1924 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan itibaren günümüze kadar yapılan değişiklikler ele alınmış ve Türk Ceza Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri de incelendi. Seminer soru ve cevap bölümü ile sona erdi.





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04/04/2022 12:07