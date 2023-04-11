DAÜ Hukuk Fakültesi’nde “Öncesi ve Sonrasıyla Deprem” Paneli Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, DAÜ Hukuk Kulübü ve DAÜ Çocuk Hakları Kulübü iş birliğiyle, 13 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 14:30’da, DAÜ Hukuk Fakültesi LA 1 Amfisi’nde, “Öncesi ve Sonrasıyla Deprem” başlıklı panel gerçekleşecek. “#İSİASADALETNÖBETİ” ve “#İSİASORTAKDAVAMIZ” sloganlarıyla düzenlenecek olan panel, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu’nun kızı Serin İpekçioğlu’nun da aralarında bulunduğu Şampiyon Melekler Takımı ile DAÜ Hukuk Fakültesi’nin depremde yitirdiği mezunları Av. Sevcan Dulda, Av. İlkin Emir, Av. Mustafa Çağan, Av. Uğur Uçurum, Av. Ceylan Gülkan Dünder ve Av. Kemal Fatih Özdemir’in anısına ithafen gerçekleştiriliyor.

Panelde DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yonca Hürol “Mimarların Depreme Dayanıklı Tasarım Yapma Sorumluluğu”, DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş “Depremden Doğan Zararların Gerçek Sorumluları: İnşaat Sektörünün Aktörleri”, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Panelin Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Azer “İdarenin Sorumluluğu”, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz “Depremin ‘Öldürmesi’ ve Cezai Sorumluluk” ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu “Hukuki Sorumluluğun Değerlendirilmesi” başlıklı sunumlar yapacak.

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11/04/2023 12:24