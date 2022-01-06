DAÜ Hukuk Fakültesi’nde 'Örselenmiş Kadın Sendromu' Başlıklı Seminer Düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Kulübü’nün başlatmış olduğu “Adaletsizlikle Dertlenerek İlgilenen İnsan: Kültürlü Hukukçu Seminerleri Dizisi’’nin ilki, 30 Aralık 2021 tarihinde DAÜ Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz’ün konuşmacı olarak yer aldığı seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Örselenmiş Kadın Sendromu kavramının tanımlanması ile başlayan seminerde Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, kadınların hayatın içinde maruz kaldıkları şiddete de dikkat çekerek kadına karşı şiddet konusunda uygulanan politikaların yetersizliği ile bu konuda yaşanan güncel olayları ve yargı kararlarını katılımcılarla paylaştı. Katılımcılardan gelen sorularla devam eden seminer sonunda DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç tarafından Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz’e fakülte dekanlığı adına teşekkür belgesi takdim edildi.









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06/01/2022 15:21