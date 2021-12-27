DAÜ Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Esin Konanç Anısına Çocuk Hakları Paneli Düzenlendi

2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’ne büyük katkılar sağlamış Ceza Hukuku Profesörü Esin Konanç anısına düzenlenen Çocuk Hakları Paneli, öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımları ile DAÜ Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmalarını yapan DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan, Prof. Dr. Esin Konanç’ın DAÜ’ye büyük katkılarının olduğunu belirtip, Prof. Dr. Esin Konanç’ın da oldukça ilgi gösterdiği ve üzerine değerli çalışmalar yaptığı “Çocuk Hakları” konusunun önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Biran Mertan “2021’de Çocuk Hakları”, Sosyal Hizmetler Uzmanı ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı Başkanı Barış Başel “Kan Kültüründe Çocuk Olmak”, Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Av. Laden Asilzade “Suça Sürüklenen Çocuk”, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Üyesi Av. Melis Türkkal “Pandemi Sürecinde Çocuk Hakları” konulu sunumları ile panele katkı koydu. Sunumların ardından gerçekleştirilen tartışma oturumu ile panel tamamlandı.

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27/12/2021 14:45